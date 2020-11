Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 9 Novembre

Accadde oggi. Il 9 Novembre è il è il 313º giorno del calendario, quest’anno 314° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 9 Novembre si festeggia San Teodoro martire; si ricorda inoltre la Dedicazione della Basilica Lateranense, consacrata da Papa Silvestro il 9 novembre 324 . La Basilica Lateranense fu la prima chiesa intitolata al Santissimo Salvatore e voluta dall’imperatore Costantino . Il 9 Novembre di ogni anno è inoltre stata proclamata dalle Nazioni Unite la Giornata mondiale contro il fascismo e l’antisemitismo.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

694 – Egica, re dei Visigoti accusa i giudei di aiutare i musulmani, condannando tutti gli ebrei alla schiavitù.

1046 – Enorme frana dei Lavini di Marco, citata nel Canto XII dell’Inferno di Dante Alighieri.

1494 – La famiglia Medici cacciata per la seconda volta da Firenze.

1799 – Napoleone Bonaparte sale al potere.

1872 – Distrastro : grave incendio divenuto storico a Boston.

1887 – Gli Stati Uniti ottengono i diritti su Pearl Harbor, Hawaii

1906 – Recandosi a Panama, Theodore Roosevelt diventa il primo Presidente degli Stati Uniti in carica a compiere un viaggio ufficiale fuori dal paese.

1917 – Armando Diaz subentra a Luigi Cadorna come capo dell’esercito.

1918 – Proclamata la repubblica in Germania come nuova forma istituzionale del Reich.

1921 – In Italia, viene fondato il Partito Nazionale Fascista.

1938 – Notte dei cristalli contro gli ebrei in Germania.

1940 – Nasce Patrizia De Blanck .

1953 – La Cambogia diventa indipendente dalla Francia.

1963 – Nasce il cantante Biagio Antonacci.

1965 – Nasce il quotidiano Il Sole 24 Ore.

1967 – Prima uscita del giornale musicale The Rolling Stone.

1970 – Muore il generale Charles De Gaulle.

1974 –Nasce il calciatore Alessandro Del Piero.

1974 – Nasce l’attrice Giovanna Mezzogiorno.

1989 – Caduta del Muro di Berlino che divideva in due la città dal 1961.

1998 – Viene abolita la pena di morte nel Regno Unito.

2003 – Eclissi totale di Luna visibile nelle Americhe, in Europa, in Africa, e in Asia Centrale.

2004 – Nasce Mozilla Firefox.

2008 – Muore la cantante Miriam Makeba.

