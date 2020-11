Alba Parietti: lo scontro in diretta con Franco Oppini e la moglie Ada

Il dibattito tra le due donne e l’ex marito di Alba su una questione irrisolta da tempo nei riguardi di Francesco l’attuale concorrente del GF Vip.

Il dibattito è avvenuto nella scorsa puntata del Live Non è la D’Urso. I protagonisti della lite sono stati per l’appunto Alba Parietti, il suo ex marito Franco Oppini e la sua nuova compagna Ada Alberti. La disputa è stata scardinata da questioni apparentemente  irrisolte nei riguardi dell’amato ed introverso Francesco Oppini. Figlio ed attuale concorrente del GF Vip 5, nato dal passato matrimonio. I due hanno divorziato ormai una trentina di anni fa.  Ma alcuni argomenti sembrano accendere e non poco gli animi di entrambi. La celebre diva della tv Alba si è presentata al programma condotto da una sua carissima e storica amica, Barbara D’Urso, per chiarire alcune questioni.

Nel merito della discussione

Il fulcro della discussione tra Alba e l’attuale coppia, ospiti nella giornata di ieri alla trasmissione in onda su Canale 5, è stato il loro rapporto con Francesco. Sembra che ad iniziare la lite sia stato lo stesso Franco Oppini, intervenendo bruscamente ed accusando la sua ex moglie di voler approfittare di questo momento di celebrità di Francesco per emergere tra i riflettori. Lei, di risposta, lo ha definito un “padre assente” e nei momenti di rara presenza fin troppo permissivo.

Visualizza questo post su Instagram Grande Fratello Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 7 Nov 2020 alle ore 10:28 PST

Al termine della disputa, sembra che Alba abbia utilizzato il suo profilo Instagram per rivolgere un appello nei confronti del figlio Francesco. Attraverso un post ha dichiarato di averlo sempre voluto sostenere e che, nonostante le accuse rivolte a lei dall’ex marito, lei è l’unica in grado di sapere la verità sul figlio. E di come sono sempre state le cose all’interno del nucleo familiare adesso in frantumi.

