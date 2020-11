Ma che splendida che è Alessandra Gilioli, tra le influencer che più colpiscono per perfezione estetica e sensualità. Davvero incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Lunedì con @gioselin_official #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 9 Nov 2020 alle ore 5:58 PST

Di donne rosse di capelli e con occhi chiari non è che se ne vedano tanti. Per molti rappresentano il top nell’immaginario della sensualità. Forse proprio perché sono rare. Ed ecco che Alessandra Gilioli spicca con la sua avvenenza.

Lei è una modella ed influencer originaria di Milano, che su Instagram sta mettendo su un vero e proprio esercito personale. Attualmente i suoi followers sono più di 170mila. Lei ha 25 anni ed è bellissima, tremendamente bellissima. Oltre che tatuatissima. Infatti Alessandra ha tutto il fianco sinistro ed anche la parte superiore della gamba sul lato, abbelliti da degli arabeschi. Lei è uno spirito irrequieto ed indomabile, selvaggia proprio come ci si aspetterebbe da una rossa.

Alessandra Gilioli, la modella è semplicemente irresistibile

Visualizza questo post su Instagram Lockdown with @simone_favilli #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:12 PST

Quel che piace di lei è che, pur mettendosi in mostra e dovendo fare sfoggio del suo fisico perfetto, la Gilioli non lo fa mai scadendo nel cattivo gusto. Anzi, semmai è il contrario: la sensualità e la femminilità che le appartengono luccicano al pari della eleganza e della sobrietà mostrate. E non c’è assolutamente niente che non vada in lei.

Visualizza questo post su Instagram Freedom #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 8 Nov 2020 alle ore 9:28 PST

I suoi ammiratori sono tutti innamoratissimi di lei. Un angelo tinto di rosso che a volte appare anche un pò diavoletta. Veramente non esistono parole per descriverne la perfezione.

