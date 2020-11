Alessia Marcuzzi, il pantaloncino è cortissimo: fuori tutto e che spettacolo – FOTO

Alessia Marcuzzi in tenuta sportiva è una bomba sexy, gambe tutte di fuori e lato B che si impone. Impossibile non guardare

Visualizza questo post su Instagram Alcune foto di backstage di ieri alle @redazioneiene 😎 Grazie @danieleschiavello Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:46 PST

Alessia Marcuzzi bella e impossibile. La bionda conduttrice Mediaset impegnatissima alla conduzione de Le Iene non si ferma, del tutto, nemmeno al tempo della pandemia. Al fianco di Nicola Savino il programma record di ascolti con inchieste e momenti di gioco va avanti a vele spiegate.

Lei, in particolare, per la verità due volte si è dovuta fermare a causa del Covid. Per ben due volte il tampone rapido ha dato esito positivo e ha dovuto lasciare gli studi guardando la puntata da casa, ma nulla di grave per fortuna. Il tampone molecolare ha dato poi esito negativo.

Alessia si concentra tra lavoro e famiglia e si lascia alle spalle un’estate difficile, puntellata di gossip tra notizie presunte che la davano come la causa della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Un triangolo amoroso scoperto dalla showgirl argentina che ha fatto rompere gli equilibri familiari.

Notizia smentita da più parti ma senza troppi approfondimenti. Ed Alessia sia è rifugiata nell’amore della sua bambina e di suo marito, sempre bella ed esplosiva tra mille foto postate sui social. E anche oggi che si è buttato tutto alle spalle non risparmia i suoi fans con scatti che infiammano il web.

Alessia Marcuzzi, in tenuta sportiva e con tutte le gambe di fuori

Visualizza questo post su Instagram 🐆🤍 @voile_blanche #voileblanche #voileblancheshoes #ad Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:42 PST

Alessia Marcuzzi sembra una ragazzina in tenuta sportiva. La conduttrice ci ha deliziato di un’altra foto splendida pubblicata tramite il suo profilo Instagram. Di bianco vestita ha letteralmente mandato in tilt i social e tutto il web.

Tutina bianca e scarpette dello stesso colore, messa in un angolo, a terra, guarda in camera con sguardo malizioso. Capelli biondissimi come sempre, un po’ mosso e gettati da un lato lasciando mezzo viso scoperto. Trucco importante con contorno occhi nero che accentua lo sguardo e labbra molto rosse.

Ma quello che salta di più all’occhio è la parte bassa. Il pantaloncino della tuta è cortissimo ed esce tutto fuori, lato B che si impone e gambe tutte scoperte, un vero spettacolo. Intrigante e non volgare Alessia colpisce ancora con il suo savoir-faire.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 5 Nov 2020 alle ore 12:59 PST

Il pubblico apprezza e la contempla. Valanga di like che supera i 36 mila e tantissimi commenti di apprezzamento per una delle Iene più belle e amate.

