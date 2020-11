Andrea Zelletta in crisi si sfoga nella casa: “Io così divento pazzo”. L’ex tronista di Uomini e Donne si è confidato con i suoi amici al Grande Fratello Vip riguardo il provvedimento preso dagli autori

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più discussi e amati di questo Grande Fratello Vip. Purtroppo, però, adesso deve fare i conti con un provvedimento che hanno preso gli autori per lui. Tutto è successo quando è uscito un paio di giorni dalla casa più spiata d’Italia per motivi personali, è stato messo in isolamento ma pare che abbia origliato un po’ di conversazioni riguardo il mondo esterno. Aver rivelato delle informazioni nella casa gli è costato un provvedimento: è stato messo in nomination d’ufficio.

Andrea Zelletta in crisi per il provvedimento preso dagli autori del Grande Fratello Vip: “Se esco per una cosa del genere divento pazzo”

Oggi i suoi compagni gli hanno fatto notare che si sta vivendo troppo male questa storia della nomination e lui ha approfittato per sfogarsi con loro. “Io me lo sento che esco stasera, e se penso che esco per una cosa del genere io divento pazzo. Ho capito che è stata una leggerezza, ma capite che uscirei perché ho parlato di Ronaldo? Io ero un leone in gabbia lì fuori, poi sono entrato e vedevo che voi eravate curiosi, non riuscivo a stare zitto e a non condividere le cose che avevo saputo. Sono stato superficiale. Se uscissi per una nomination perchè mi avete mandato dieci di voi uscirei contento, ma uscire così mi fa diventare pazzo.”

Andrea dovrà giocarsi la nomination con altri cinque concorrenti questa sera. Chi uscirà?