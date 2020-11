Anna Tatangelo, si alza il sipario sull’outfit domenicale: fashion – FOTO

Una foto insolita di Anna Tatangelo genera un risveglio domenicale con i fiocchi. Instagram sempre più “bollente” per la cantante

Un “pizzico” di animazione e svago sull’outfit domenicale di Anna Tatangelo. La nuova versione d’abbigliamento è presente in “sella” alle sue stories di Instagram, sempre più “bollente” ultimamente.

L’ex di Gigi D’Alessio ormai ha affinato le sue doti da trascinatrice del web, quando ha deciso di dare un “taglio” netto alla sua vita. Il cambiamento della rapper è ormai sotto gli occhi di tutti. L’indice camaleontico della sua nuova indole si è concretizzata dopo la separazione ufficiale dal cantante neomelodico, con il quale i rapporti rimangono umili e rispettosi.

A dimostrarlo è indirettamente il figlio della coppia sonora, in occasione della prima comunione, protagonista non annunciato di un riavvicinamento col sorriso, ma senza “interessi” d’amore. Dopo il lungo silenzio ai microfoni, ieri sera, in occasione della prima puntata di All Togheter Now, Anna Tatangelo ha dato una “scossa” al suo passato, attraverso una “frecciata” da ex innamorata.

Il messaggio era inevitabilmente rivolto all’ex Gigi D’Alessio, dopo aver “gustato” la performance della coppia artistica de “Gli Amabili”: “La conosco bene questa situazione, ma mi raccomando fate sempre suonare la musica dentro di voi, non come accaduto a me…”

Anna Tatangelo, selfie super affascinante in abito casalingo

Visualizza questo post su Instagram Make me smile✨ #scattirubati Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Nov 2020 alle ore 5:18 PST

Subito dopo la separazione da Gigi, la cantante rapper Anna Tatangelo ha rivoluzionato la sua esistenza, dapprima cambiando stile nella musica e in seguito look personale. Quest’ultimo, da alcuni mesi a questa parte è diventato il leitmotiv, osannato sui social network.

In particolare la Tatangelo è sempre più attiva su Instagram, dove i follower possono ammirarla in tutto il suo fascino, rigenerato dopo la “batosta” d’amore. Il rinnovamento di Anna è ormai noto agli occhi di tutti e non lascia trasparire segnali di “cedimento” estetico, nonostante l’avanzare dell’età.

Una dimostrazione concreta in tal senso è palese tra le stories del social, dove ha riscosso oltre 1 milione e mezzo di ammiratori. Anna “battezza” la domenica, spostando le lancette dell’orologio da sveglia, di qualche ora. Prima di iniziare la giornata si concede un selfie fotogenico, con indosso un outfit a mosaici animati da “Minnie” di Topolino.

Non può “scappar” via dall’attenzione dei follower, il sollevamento della maglia, fino a scoprire un “filo” di sensibilità e perfezione di un aspetto corporeo senza rivali. E voi invece avete apprezzato il “buongiorno” domenicale di Anna Tatangelo?

