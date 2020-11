Nella mattinata di ieri, un uomo di 71 anni ha perso la vita finendo in una scarpata mentre stava tagliando una pianta nelle pressi della sua abitazione ad Ascoli Piceno.

Tragedia a Fonte di Campo, frazione alle porte di Ascoli Piceno, dove ieri un uomo di 71 anni è morto dopo essere scivolato in una scarpata. La vittima, stando a quanto ricostruito, era intento a tagliare una pianta con una motosega nei pressi della sua abitazione, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio finendo nella scarpata cadendo da un’altezza di pochi metri. Ad assistere alla tragedia il figlio del 71enne che lo stava aiutando. Presso la villetta sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Intervenuti anche i carabinieri per accertare le dinamiche della drammatica vicenda.

Ascoli Piceno, finisce nella scarpata mentre taglia una pianta: 71enne perde la vita sotto gli occhi del figlio

Un uomo di 71 anni ha perso la vita nei pressi della sua abitazione, una villetta di Fonte di Campo, frazione di Ascoli Piceno, nella mattinata di ieri, domenica 8 novembre. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere Adriatico, la vittima stava tagliando, insieme al figlio, una pianta con una motosega, quando quest’ultima si sarebbe inceppata incagliandosi nel tronco. L’uomo avrebbe, dunque, provato a liberare l’utensile utilizzando una roncola, ma, durante i vari tentativi, ha perso l’equilibrio ed è scivolato in una scarpata sottostante battendo la testa dopo un volo di pochi metri.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, dopo aver provato a rianimare il 71enne si è dovuto arrendere costatandone il decesso avvenuto per il trauma alla testa riportato nella caduta.

Presso la villetta sono arrivati, oltre ai soccorsi, i vigili del fuoco ed i carabinieri. I pompieri, come riferisce Il Corriere Adriatico, hanno tagliato la pianta ed hanno rimesso in sicurezza la zona teatro della tragedia.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 71enne.

