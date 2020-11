Coronavirus, Aurora Ramazzotti e la confessione shock: “So chi mi ha potuto contagiare…”

Aurora Ramazzotti confessa in diretta Tv di essere positiva al Coronavirus. E confessa anche di sapere chi è stato “l’artefice” del contagio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 4 Ott 2020 alle ore 1:56 PDT

Aurora Ramazzotti, seguitissima sui social ha confessato nella giornata di oggi in diretta TV di essere positiva al Coronavirus. La confessione è pervenuta nel programma Ogni mattina in onda su Tv8 dove solitamente la giovane riveste il ruolo di inviata. Oggi da casa ha fatto la comunicazione shock, dichiarando altresì di sapere da chi ha contratto il virus. A tal proposito la Ramazzotti ha espresso fermamente di sapere chi è stato a passarle il virus, dato che sarebbero decorsi circa 5 giorni dall’incontro. In autoisolamento domiciliare, con lei anche il fidanzato Goffredo Cerza, le cui condizioni di salute al momento rimangono ignote.

LEGGI ANCHE ->Belen Rodriguez | dopo Spinalbese il suo cuore è di un altro | FOTO

Aurora Ramazzotti: “Così ho scoperto di essere positiva al Coronavirus”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 23 Ott 2020 alle ore 3:01 PDT

Aurora Ramazzotti ha altresì spiegato come ha capito di aver preso il Covid-19: tosse secca, che solitamente l’influencer non ha. Nonostante abbia ammesso di sapere chi è stato a contagiarla in quanto a cinque da quell’incontro sarebbero emersi i primi sintomi da Coronavirus, non ha fatto nomi. Per la giovane non resta che dedicare questo tempo di quarantena al riposo e in attesa che il prossimo tampone le darà esito negativo. Aurora ha ammesso durante la diretta infatti di non stare benissimo e questo lo si nota anche curiosando sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE -> Andrea Zelletta in crisi si sfoga nella casa: “Io così divento pazzo”

Nessuna storia – solitamente la Ramazzotti ne condivide numerose – e l’ultimo post risale a tre giorni fa, quando munita di chitarra canta proponendo un biscotto da colazione di un notissimo marchio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter