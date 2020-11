Barbara D’Urso, il suo ultimo saluto all’amico che non c’è più – FOTO

Barbara D’Urso pubblica un post su Instagram in cui manda l’ultimo saluto al suo amico fraterno Stefano D’Orazio. Oggi sono stati celebrati i funerali.

La conduttrice di Pomeriggio 5 in questi giorni è straziata dal dolore per la perdita del suo grande amico Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh venuto a mancare venerdì scorso a causa del Covid che l’ha colpito.

I due erano legati da un rapporto fraterno, tanto che la D’Urso è stata la sua testimone di nozze. Ha parlato spesso di lui in questi giorni durante le sue trasmissioni, ricordando anche attraverso dei video privati, l’amicizia che li legava. Momenti spensierati come quelli del Natale, festeggiato ogni anno insieme, alternati a momenti più difficili quando l’artista le è stato vicino nel giorno della morte del padre.

“Così, per sempre…”

Questa è una foto che risale a qualche anno fa in cui i due amici sicuramente stavano festeggiando un traguardo importante raggiunto dai Pooh. E la D’Urso lo ricorda con queste parole: “Il mio ultimo saluto a te. Così per sempre”.

Infatti proprio oggi c’è stato l’ultimo saluto per Stefano nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, dove pochi giorni fa abbiamo dato l’addio anche a Gigi Proietti.

La partenopea non ha potuto partecipare fisicamente al funerale poiché in diretta su Canale 5 ma si è collegata con i suoi amici presenti per ricordarlo insieme a loro.

