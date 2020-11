Beautiful, anticipazioni puntata 10 novembre: Thomas messo alle strette

Beautiful, anticipazioni 10 novembre: Ridge tiene duro per suo figlio. Mentre lo difende da tutti, lo stilista inizia però ad avere dei dubbi.

Il confronto tra Bill e Ridge si è concluso con uno spareggio. Ridge non ha la minima intenzione di rivedere la posizione su suo figlio ed è pronto a mettere a rischio persino il suo matrimonio con Brooke pur di difenderlo. Nel frattempo il tenente Sanchez le prova tutte per interrogare Thomas. Nel tentare di parlare con lui, trova però l’ostacolo di Ridge, che non vuole che suo figlio subisca ulteriori pressioni. Nonostante lo difenda a spada tratta, tuttavia, lo stilista comincia a maturare dei dubbi. Vuole sapere che ruolo ha avuto Thomas nella morte di Emma e vuole saperlo prima che sia la polizia a fare chiarezza. Nel frattempo Brooke confida alle sorelle di aver paure che Ridge la odi.

Beautiful, anticipazioni 10 novembre: Shauna chiede aiuto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge metterà alle strette Thomas. Lo stilista vorrà sapere dal figlio se sono vere le accuse di Flo riguardo al suo coinvolgimento nella morte di Emma. Il giovane Forrester sarà reticente, ma Ridge non mollerà. Se il figlio si aprisse con lui, i suoi avvocati potrebbero aiutarlo, qualsiasi cosa venga fuori.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Shauna chiederà aiuto a Ridge per tirare Flo fuori di prigione. Il loro progressivo avvicinamento causerà non pochi problemi nella relazione con Brooke.

