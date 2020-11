Dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è messa alla ricerca dell’uomo della sua vita. Ma in realtà già lo aveva.

Dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino, Belen Rodriguez si è messa alla ricerca dell’uomo della sua vita. Ma in realtà già l oaveva Visualizza questo post su Instagram Tu cammina, cresci, vai in alto Mi troverai eternamente dietro di te a sorvegliare i tuoi passi…. #B Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:53 PST

Da Belen Rodriguez arriva una serie di scatti con assoluto protagonista suo figlio Santiago. Il bambino ha 7 anni e la showgirl argentina lo riprende in alcune immagini prima mentre gioca con altri suoi coetanei in un parco di Milano e poi di mattina presto mentre va a scuola.

Le fotografie di ‘Santi’ intento ad incamminarsi con tanto di zaino in spalla risalgono alla mattinata di lunedì 9 novembre 2020. Ed in esse è possibile verificare ancora una volta come il piccolo sia in assoluto la cosa che conti di più nella vita di Belen. Cosa sulla quale non c’erano dubbi, perché ogni mamma antepone il bene dei propri figli davanti a qualunque cosa. I post pubblicati dalla sudamericana stanno piacendo a tutti i suoi followers. C’è anche chi scherza dicendo che “lo zaino è più grande di lui”. Nella prossima pagina ci sono tante altre tenere foto di Belen e di suoi figlio.

Belen Rodriguez, Santi sta diventando un ometto

Visualizza questo post su Instagram Quando la città si sveglia #gotoschool Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 8 Nov 2020 alle ore 10:45 PST

E se è vero che il suo cuore appartiene ora tutto ad Antonino Spinalbese, è pur vero che niente e nessuno sostituirà comunque Santiago. Lui è il frutto dell’amore ormai passato con Stefano De Martino. Nacque nel 2013, proprio quando i due si sposarono. Ma il loro rapporto durò poco, perché dopo appena due anni giunse una separazione.

Ed anche la seconda volta di Belen e Stefano ha resistito tutto sommato non a lungo. La rottura consumata alla fine della scorsa primavera per la seconda volta ha visto lei e lui lasciarsi. Ma la 35enne di Buenos Aires si è consolata prima con qualche flirt estivo e poi con il suo parrucchiere ed amico di vecchia data, diventato presto una figura molto più importante.

