Carlo Conti, la notizia che tutti stavano aspettando

Carlo Conti, risultato positivo al Covid qualche settimana fa, ha comunicato ai fan il proprio stato di salute: la notizia che tutti attendevano

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato qualche giorno fa nel reparto Covid. “Verso casa!!! Home sweet home” – ha annunciato il conduttore tramite un post Instagram, rassicurando i suoi followers sulle proprie condizioni di salute: sta meglio, e può finalmente tornare a casa.

Inizialmente costretto alla quarantena, Carlo non aveva rinunciato alla conduzione di “Tale e Quale Show“, programma in onda ogni venerdì sera. Proprio per questo, il presentatore si era attrezzato per guidare la trasmissione in collegamento streaming. Poi il peggioramento del suo quadro clinico, e la notizia del ricovero. Durante la scorsa puntata, il conduttore, collegandosi telefonicamente dall’ospedale, aveva rassicurato i telespettatori: “Tranquilli, mi sto riprendendo“.

Carlo Conti: il ritorno a casa dopo il ricovero

Visualizza questo post su Instagram Verso casa !!! Home sweet home 😂😂😂 Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 9 Nov 2020 alle ore 10:48 PST

La notizia della positività al Covid di Carlo Conti aveva spiazzato tutti. Il conduttore, apprezzatissimo dal grande pubblico, non si è tuttavia lasciato abbattere dal virus: proprio due settimane fa, infatti, era riuscito a condurre la puntata di “Tale e Quale Show“, attraverso un collegamento via web. Ed è stato un vero successo.

Costretto all’isolamento fiduciario, a seguito di alcune complicanze, Carlo è stato ricoverato nell’ospedale di Firenze. Ciò nonostante, il presentatore rassicurava costantemente i suoi sostenitori tramite Instagram: “Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid“.

Alla fine, tutti si è risolto per il meglio per l’amato conduttore, che proprio oggi è stato dimesso. Su Instagram, Carlo ha postato una foto dall’ospedale con indosso la mascherina, aggiungendo quanto segue: “Verso casa!!! Home sweet home“. La didascalia è completata da tre emoticon sorridenti.

Proprio durante la scorsa puntata di “Tale e Quale”, a cui non ha potuto partecipare, il presentatore è intervenuto in collegamento telefonico. Ha così potuto comunicare ai telespettatori di stare bene, e di essere in fase di ripresa. Non è mancato, inoltre, l’omaggio al grande comico Gigi Proietti.

