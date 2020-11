Carmela Cavaliere, incontenibile in costume: il top non trattiene le curve – FOTO

Scatto invernale, in riva al mare per Carmela Cavaliere: una sentenza di bellezza a cielo aperto su Instagram

E’ mancato poco che non si lasciasse scappare l’imprevisto fisico, la web influencer salernitana, Carmela Cavaliere. Solo in pochi come lei non avvertono il “peso” dell’età che inizia man mano a scongiurare i dettagli del benessere giovanile.

Non si è mai sentita così se stessa, Carmela che si ama per come appare davanti allo specchio. Uno dei pilastri più importanti della sua carriera è l’accompagnamento del sorriso e della dolce compagnia, in tutte le esperienze di vita.

Il termine “dolce” non si intende raffinato e forzatamente lontano dal proprio modo di essere. La Cavaliere è una donna di buona forchetta, come si può evincere dagli scatti “abbondanti” sul social più cliccato di sempre. Associa spesso al cibo, una compagnia speciale, in qualità di sostegno principale, in seguito ai tentativi di aumentare l’appeal mediatico.

LEGGI ANCHE —–> Elisa Isoardi diretta Instagram con ospite a sorpresa e annuncio ai fans – VIDEO

Carmela Cavaliere e il motto vincente: “Avere il “peso” dell’età sulle spalle e non sentirlo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarmelaCavaliere (@carmela_cavaliere_) in data: 31 Ott 2020 alle ore 5:05 PDT

Tra il sole splendente al mattino, nel cielo terso e scevro da nuvole maligne e Carmela Cavaliere non c’è più differenza. Quando si dedica al relax riesce ad infondere sempre “focolai” di sensualità al pubblico, che l’ha imparata ad accettare così come è.

Luminosa, ricca di vita e sempre propositiva: queste sono le ricette preferite da Lady Cavaliere per avere ragione della concorrenza, spietata tra le donnine del web. Nella classifica delle web blogger più cliccate ha scalato posizioni importanti, arrivando a toccare quota “777“, grazie ai selfie quotidiani che mettono molto spesso in difficoltà, gli oltre 400 mila appassionati di Instagram

Neanche nell’ultima foto in formato estivo, Carmela è risucita a trattenersi a mettere in discussione quel fisico eccezionale che si ritrova. Niente addominali e opere d’arte a misura, come da “silhouette”, in quanto a Carmela Cavaliere, dall’alto dei suoi 39 anni “conta stare bene con se stessi”.

LEGGI ANCHE —-> Emma Marrone, una giornata a letto solo con gli slip: Estasi sul web-FOTO

L’obiettivo in lontananza, si ingrandisce e scorge la lady campana con indosso un costume nero quasi striminzito. Distratta dal fondale marino apre intenzionalmente un palcoscenico di sogni da brividi, con curve stratosferiche all’avanguardia che faticano a trattenere il loro livello di intimità. E voi come giudicate la sua performance insolita di questi tempi? Fatecelo sapere

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter