Carolina Casiraghi appena uscita dalla doccia infiamma il web. Capelli bagnati e accappatoio aperto, si vede tutto

Visualizza questo post su Instagram Are you ready for PIGIAMA mood? #😂 #fackyou Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 4 Nov 2020 alle ore 12:19 PST

Il suo sogno è fare la modella, nel frattempo si diletta a fare l’influencer, anche se nella vita è imprenditrice e manager. Questo l’identikit in breve di Carolina Casiraghi.

Una carriera di successo quella che la vede alla guida dell’impresa di famiglia che si occupa di costruzioni, ma anche sui social sta andando a vele spiegate. Il suo profilo Instagram cresce a dismisura tanto che ad oggi conta 284 mila followers. Numeri importanti che Carolina ha costruito un po’ per caso, quasi per gioco. Tutto merito dei suoi scatti, sexy, provocanti ma pieni di eleganza. il suo hobby di influencer le piace molto e c’è da dire che le sta riuscendo veramente molto bene.

Tra i nomi delle bellezze più apprezzate del web, in questi ultimi tempi, c’è anche lei al fianco di nomi anche più conosciuti già da tempo. Ma lei non ha fretta e necessità di sgomitare. Sta costruendo il suo piccolo, ma importante spazio, tutto da sé, con sensualità di fronte all’obiettivo e alto grado di estasi. Le sue foto sono tutte una più bella dell’altra e anche quella pubblicata oggi è un’esplosione di eros.

Carolina Casiraghi, l’accappatoio si apre ed esce tutto

Visualizza questo post su Instagram Semplicity #semplicity #carolina #love Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff) in data: 9 Nov 2020 alle ore 6:33 PST

Le sue forme sono genuine ed esplosive. Carolina Casiraghi non disdegna mostrarle in un vedo non vedo che ogni volta fa girare la testa. Completini intimi sexy, bikini, solo collant addosso e outfit tutti molto succinti che la pongono come un’icona di bellezza ed erotismo che forse non ha eguali.

Questa volta si è mostrata in tutta la sua semplicità Carolina Casiraghi tanto che lo scrive anche nella didascalia alla foto. Addosso solo l’accappatoio veramente micro. In rosa chiaro mentre l’obiettivo inquadra l’accappatoio si apre ed esce praticamente tutto.

Le rotondità della Casiraghi si intravedono, fanno capolino in una vera esplosione d’eros. Capelli tutti bagnati, sguardo da cerbiatto e nulla di sotto.

La foto si riempie di cuori, baci e faccine deliziate. Come dargli torto a tutti gli utenti che amano sempre di più questa bellissima donna.

