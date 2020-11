Cecilia Rodriguez: tra le braccia di Ignazio e una vista mozzafiato – FOTO

Un soleggiato buenos dìas dalle alture del Trentino-Alto-Adige per Cecilia Rodriguez ed il suo sorridente fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram BUENOS DÍAS.☀️ Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:14 PST

La foto di un’ora fa pubblicata da Cecilia Rodriguez la ritrae in questa mattina di Novembre in dolce compagnia del suo attuale partner Ignazio Moser, ex ciclista italiano e personaggio televisivo. I due si mostrano sullo sfondo nebuloso delle montagne della rilassante località. È in primo piano l’abbraccio che scompone i vestiti ed in particolare il maglione a quadri rosa e bianchi indossato nella giornata di oggi dalla carismatica sorella minore della show-girl Belen Rodriguez.

Cecilia e Ignazio: amanti della natura

Visualizza questo post su Instagram Acá disfrutando. con este terrible bombonazo. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 8 Nov 2020 alle ore 5:30 PST

Negli scatti delle ultime giornate pubblicati sui rispettivi profili Instagram, la coppia sembra aver trascorso beatamente dei momenti sulle vette del nord Italia. Appare il loro attuale interesse per i paesaggi naturali e per la fresca aria di montagna. Tra le bellissime passeggiate tra i boschi e gli attimi di pausa per godersi il sole, Cecilia ed Ignazio sfoggiato un look prettamente dai colori autunnali e tipico per gli amanti ed escursionisti della montagna.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 7 Nov 2020 alle ore 12:03 PST

Eppure la necessità di sentirsi comodi non ha impedito ad entrambi di rivelare il loro fascino che sembra ravvivarsi grazie alla loro vicinanza. La località precisata dalla in cui si trovano nel loro ultimo post è quella del Palace Hotel Ravelli. Inutile parlare della vista mozzafiato che potrebbe celarsi alle loro spalle.

