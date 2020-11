Come disegnare le sopracciglia con matita, polvere o gel

Le sopracciglia sono un aspetto fondamentale di cui tenere conto se si vuole realizzare un make-up a prova di urlo. C’è chi ha la fortuna di avere una forma delle sopracciglia già bella ma, per le meno fortunate, c’è un modo disegnare le sopracciglia da zero con matita, polvere o gel. Ecco quale.



La prima cosa da fare è pettinare le sopracciglia dall’alto verso il basso. In questo modo, si potrà avere un quadro più preciso delle sopracciglia, per poi capire bene dove è meglio intervenire. E’ fondamentale, poi, rimuovere l’eccesso di peluria. Bandite le forbici per sfoltire o accorciare le sopracciglia. Da evitare anche le cerette.

Una volta appurato che le sopracciglia siano pulite. Nel caso in cui avete già passato il fondotinta o la base. Eliminate tutti gli eventuali residui.

Come disegnare le sopracciglia con la matita

A questo punto, pettinate le sopracciglia verso l’alto, in modo da riuscire a definire la parte finale. Pettinatele, poi, verso il basso in modo da poter definire la parte superiore verso la fine. Per facilitarvi il compito, potete utilizzare un pennello angolato, nel caso in cui usaste un gel per sopracciglia, oppure una matita più precisa.

Subito dopo, dovete procedere a riempire la parte vuota che si è venuta a creare tra e due parti, pettinando le sopracciglia dentro il disegno che hai creato.

Definite, poi, la parte inferiore iniziale, facendo attenzione a lasciare la parte superiore iniziale più sfumata rispetto a tutto il testo.

Prendete, poi, un correttore e, con l’aiuto di un pennello piatto, definite il contorno delle sopracciglia. Questo è un passaggio fondamentale, poiché consente di riparare anche a eventuali errori.

Come prossimo passaggio, aggiungi del mascara, in modo da fissare le sopracciglia.

Ma qual è la matita adatta per disegnare le sopracciglia? La cosa migliore è optare per una matita dura, che sia ben appuntita. Bisogna procedere con il disegno, facendo dei piccoli tratti seguendo la direzione naturale della crescita del pelo. Per avere un effetto naturale, bisogna effettuare dei tratti sempre leggeri e sottili.

Per fare in modo che l’effetto ottenuto sia il più naturale possibile, sfumate i segni disegnati con un pennellino, simile a quello che si usa per le labbra. Subito dopo, tracciare altre linee con una matita di colore più scuro.

Disegnare disegnare le sopracciglia con polveri oppure gel

Non solo le matite servono a disegnare le sopracciglia. Si possono usare anche delle polveri pressate. In particolare, vi servono due polveri pressate, una più chiara e l’altra più scura. Con l’aiuto di un pennellino, disegnate le sopracciglia con una polvere più chiara e procedete a riempirle con la polvere più scura.

Il consiglio più importante è quello di seguire un andamento che sia simmetrico, in diagonale, nella stessa direzione del pelo. In questo modo, potrete ottenere un effetto naturale, da fare invidia.

Infine, per disegnare le sopracciglia, potete anche usare dei gel cremosi. Si tratta di prodotti capaci di dare una linea più netta alle sopracciglia, soprattutto quando queste sono poco definite.

Anche in questo caso, è bene seguire un andamento simmetrico “in diagonale” che segua la direzione del pelo. Solo così si ottiene un disegno naturale delle sopracciglia. Attenzione a non esagerare con il prodotto perché si rischierebbe di scurire troppo la sopracciglia.

