Covid Usa, la task force di Biden contro la pandemia

Il neo presidente eletto negli Usa Joe Biden ha nominato la task force anti Covid composta da 13 membri tra cui scienziati e medici

Alba di una nuova era per gli Stati Uniti con l’elezione del presidente democratico Joe Biden è stata presentata la task force di 13 scienziati e medici per contrastare la pandemia da coronavirus. Tra di loro ci saranno tre co-presidenti: David Kessler, Vivek Murty e Marcella Nuñez-Smith, l’espero di vaccini Rick Bright ed Luciana Borio, italo-americana, esperta in biodifesa. A differenza di Donald Trump, che più volte si è espresso contro la pandemia, come nel tweet censuratogli dell’ottobre scorso quando disse che il virus era meno letale dell’influenza, Joe Biden ha affermato che la priorità della nuova amministrazione sarà proprio contrastare il diffondersi del contagio negli Stati Uniti. Coloro che sono venuti a contatto con il coronavirus nel Paese americano sono quasi 10 milioni. Un numero impressionante. La task force denominata ‘Transition Covid-19 Advisory Board‘ informerà il presidente eletto sugli sviluppi che raggiungerà a proposito della ricerca del coronavirus, soprattutto per quanto riguarda un vaccino.

Il presidente USA Biden: “Garantire la sicurezza dei vaccini”

Joe Biden ha proseguito dicendo che la task force “contribuirà a plasmare il mio approccio per gestire l’aumento dei contagi, garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e senza costi, a proteggere le fasce di popolazione a rischio”, così come si legge su ‘Tgcom24’. I 3 co-presidenti del team dei 13 medici e scienziati sono David Kessler, professore all’Ateneo della California specializzato in biostatistica, epidemiologia e pediatria; il chirurgo Vivek Murthy e la dottoressa Marcella Nuñez-Smith. Quest’ultima è professoressa associata alla Yale University di medicina interna e salute pubblica nonché preside associato per la ricerca sull’equità sanitaria.

La popolazione americana confida che la curva dei contagi si arresti e si arrivi presto a un vaccino per tutti.

