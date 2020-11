Cristina Buccino, scosciata e con top esplosivo: che bomba – FOTO

Cristina Buccino, la super modella ancora più sexy del solito nel suo ultimo scatto su Instagram: curve esagerate e seducenti

Visualizza questo post su Instagram So. Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 29 Ott 2020 alle ore 10:17 PDT

E’ una delle modelle italiane più conturbanti e sensuali, con un fascino che sembra aumentare giorno dopo giorno. Cristina Buccino deve la sua fama non solo a quanto fatto nel mondo della moda, ma anche per la sua presenza, un decennio fa circa, per almeno un paio di stagioni a ‘L’Eredità’, su Rai Uno. Molti italiani hanno imparato a conoscerla così, sul piccolo schermo, restando immancabilmente rapiti dalla sua avvenenza. Seguitissima su Instagram, la splendida calabrese ogni volta ci lascia senza fiato con immagini spettacolari.

Cristina Buccino, mai vista così: lato A esagerato, la minigonna è da urlo

Visualizza questo post su Instagram Warm colors. Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 9 Nov 2020 alle ore 6:43 PST

Lo scatto di oggi ce la restituisce forse come non l’abbiamo mai vista prima. Seduta su un divano, in una posa di grande eleganza, trasuda sensualità da tutti i pori e fa davvero girare la testa. Look molto semplice ma affascinante e che però mette in evidenza tutti i suoi maggiori punti di forza. Il top rosa pastello quasi esplode sotto la pressione del suo generosissimo lato A, Cristina ammicca verso l’obiettivo con una mano sul collo che contribuisce a rendere lo scatto estremamente sexy.

Visualizza questo post su Instagram Weekendmood. 1,2,3 or 4????? Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 2 Ott 2020 alle ore 5:58 PDT

E non è finita qui, anzi. La minigonna cortissima sposta l’attenzione sulle sue gambe perfette, uno stacco di fronte al quale è davvero difficile resistere. E Instagram va letteralmente in fiamme per la magnifica Cristina.

