Dayane Mello e la bugia raccontata a Silvia Toffanin anni fa

La Mello anni fa ospite a Verissimo ha raccontato una versione su una storia d’amore che oggi però è stata sfatata da lei stessa

Dayane Mello nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì, in occasione dell’entrata nel reality di Stefano Bettarini. Ha rivelato dei retroscena sulla loro storia che hanno lasciato tutti spiazzati.

I due infatti hanno avuto un flirt durante la permanenza di entrambi all’Isola dei famosi. Lui era inviato e lei concorrente, è scoppiata la passione sull’isola fra i due. Tuttavia oggi si scoprono delle novità sul loro flirt che fanno cadere un pò di dichiarazioni fatte dalla Mello.

Dayane Mello ha mentito su Stefano Bettarini, oggi dice la verità

Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, all’entrata di Stefano Bettarini nella casa, la Mello ha esordito con queste parole:”è stata una escopata e basta”. Una frase che ha spiazzato tutti in studio e a casa non solo per la forma poco delicata che ha usato la Mello, ma anche perché tutti conoscevano una versione diversa. Bettarini ha commentato le parole con fastidio, sostenendo che non è stata rispettosa nei suoi confronti.

Tuttavia ciò che lascia più perplessi è proprio che anni fa, ai tempi dell’Isola, la Mello ospite a Verissimo da Silvia Toffanin aveva dichiarato che fra loro c’era amore e che lei era innamorata. Aveva dichiarato che si erano notati e una volta eliminata dal gioco, si sono visti in spiaggia ed era scattato un bacio romantico. Lei aveva anche detto che lo aspettava, perché non aveva voglia di perdere tempo e quindi ha fatto intendere di volere una cosa seria.

A questo punto le versioni della Mello sono in forte contrasto e appare quasi che abbia mentito a Silvia all’epoca. Anche Bettarini infatti è apparso sorpreso dalle sue parole, e anche dispiaciuto da quanto detto dalla showgirl.

