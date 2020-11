Deceduta in casa: il figlio nasconde l’anziana per oltre un anno

La scoperta del corpo dell’anziana signora da parte delle forze dell’ordine ha rivelato le motivazioni della macabra decisione del figlio.

In Lombardia, nell’attuale zona rossa nella provincia a sud di Como è stato rinvenuto il corpo della signora di ottandue anni. Secondo il parere della scientifica pare addirittura che l’anziana signora sia deceduta dallo scorso anno. Infatti, seppure si tratti di morte per cause naturali, il corpo rinvenuto in una coperta dalla Polizia della città lombarda mostrava acutissimi segni di decomposizione.

La pensione dell’anziana: la sinistra motivazione

A scapito della mamma morta da più di un anno il figlio ha preferito continuare a percepire la sua pensione. Piuttosto che allertare le autorità in merito all’accaduto. Davvero una sinistra motivazione. Secondo alcune fonti sembrerebbe che l’uomo abbia lasciato il corpo dell’anziana così com’era. Senza provvedere in alcun modo dopo la sua morte. Il figlio di cinquantanove anni è stato adesso incriminato. Sia per aver nascosto il cadavere della madre che per aver continuato a saldare l’affitto mensile dell’appartamento con il denaro percepito dalla pensione.

L’avvocato in difesa dell’uomo ha dichiarato alla stampa che l’accaduto sia stato principalmente frutto di un malinteso. Poiché la mancata denuncia del decesso è stata causata dalla difficoltà del figlio ad accettare pienamente la scomparsa della madre. La Procura della città di Como provvederà a continuare le indagini sul caso e a stabilire con certezza quale sia la giusta pena per la negligenza dell’uomo. Infine, la somma totale del denaro percepito in secondo luogo dal cinquantanoveenne sembra ammontare ad un totale di 16mila euro.

