Incantevole Diletta Leotta: la giornalista sportiva pubblica uno scatto dalla Reggia di Monza. Ma i fan apprezzano ben altro

“Incantata dalla storia e dall’arte“: così Diletta Leotta presenta l’ultimo post sulla sua pagina Instagram. La bellissima giornalista, nella location della Reggia di Monza, pubblica uno scatto in cui appare luminosa e raggiante. Con lo sguardo perso ad osservare le meraviglie che la circondano, per i fan al contrario esiste solo lei: con il jeans strettissimo ed un lato B da paura, la conduttrice fa sognare.

“Arte moderna cara Diletta, sei uno spettacolo” – le commenta estasiato un utente.

Diletta Leotta attaccata da Marika Fruscio: svelati i motivi

Diletta Leotta, pur giovanissima, è oramai una figura affermata nell’ambiente sportivo. La bella giornalista, attualmente in onda su DAZN, è stata per diverso tempo conduttrice di diversi programmi televisivi. Ha infatti lavorato per Sky Sport 1, oltre ad aver guidato alcune trasmissioni radiofonici.

Nel 2018 è stato annunciato il suo approdo alla piattaforma di DAZN, all’interno della quale la Leotta ha gestito svariati programmi: da “Diletta gol” (2018-2019) a “Linea Diletta” (dal 2019), conducendo anche i programmi spin-off “Diletta gol stories“e “Diletta gol in campo“.

Dal 2020, la giornalista si è occupata del format “DAZN calling“, nel quale intervistava i più famosi personaggi del settore calcistico.

Di recente, la bella Diletta ha subito un attacco molto pesante dalla collega Marika Fruscio, conduttrice di Top Calcio24. La grande tifosa del Napoli, infatti, non si è risparmiata nello scoccare una frecciatina verso la rivale tanto apprezzata: “Innanzitutto lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare” – ha dichiarato Marika.

La Fruscio, intervistata da Sportpaper, ha poi proseguito dicendo: “E’ una brava presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e sulla dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi“.

Insomma, nei confronti della bella Diletta le critiche non mancano mai.

