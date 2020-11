Elisa Isoardi diretta Instagram con ospite a sorpresa e annuncio ai fans – VIDEO

La ballerina di Ballando Con Le Stelle, Elisa Isoardi aggiorna i fans sulle proprie condizioni: ospite a sorpresa in diretta Instagram

Doppio colpo a sorpresa di Elisa Isoardi su Instagram. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha deciso di dare l’annuncio ufficiale ai fans, sul suo futuro a Ballando Con Le Stelle. Durante la diretta casalinga appare un ospite d’eccezione, di cui sveleremo il nome a seguito del prosieguo della lettura.

La fantastica e affiatata coppia ballerina del programma di Milly Carlucci ha dovuto dare forfait nelle ultime settimane, rinunciando ad esibirsi in pista. La causa del giustificato assenteismo è comprovata dall’infortunio al tendine di Elisa Isoardi.

Dopo gli esami radiografici e la riabilitazione, la coppia ha riacceso i motori ed è più che mai pronta a ripartire! L’annuncio tra le righe, in diretta Instagram lo dà direttamente l’ex di Salvini, dopo aver trascorso una domenica in riva al mare. I fan sono estasiati da questa bellissima notizia che potrebbe ancora una volta rivoluzionare il “copione” del programma, da quì al termine dell’avventura.

Durante la diretta di Elisa, prima dell’apparizione dell’ospite d’eccezione c’è Raimondo Todaro, il compagno di viaggio di Ballando Con Le Stelle, anche lui fin troppo rilassato sul divano di casa. Ma il tempo stringe, “Da domani si va a 3.000…” – ha dichiarato Raimondo. Mancano poche ore alla ripresa degli allenamenti e l’obiettivo è già fissato: il ritorno in pista, sabato prossimo

Elisa Isoardi e l’improvvisa apparizione in diretta Instagram

Dopo aver annunciato, attraverso le dirette di Instagram il ritorno in pista, Elisa Isoardi ha continuato a ringraziare i fans per aver reso la giornata unica. La lunga conversazione con i fans è stata resa ancor più simpatica dalla zia di Elisa, che è tornata sull’argomento di Ballando Con Le Stelle, in difesa della nipote dalle critiche degli ultimi giorni.

Tra un sorriso e l’altro, l’ex conduttrice de “La Prova Del Cuoco” riceve inaspettatamente un collegamento davvero speciale. Si tratta di uno dei concorrenti della trasmissione di Rai 1, nonchè compagno di Veera Kinnunsen durante le esibizioni di danza del talk show.

Il nome è quello di un famosissimo attore comico: Paolo Conticini. I follower non si apsettavano questa presenza speciale all’interno della diretta di Elisa, ne tantomeno di un’affinità così efficace con l’ex del leader della Lega.

Visualizza questo post su Instagram @todaroraimondo @ballandoconlestelle @milly_carlucci #ballandoconlestelle #raiuno Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 8 Nov 2020 alle ore 9:48 PST

Cosa ne penseranno i fans di questa presenza improvvisa? Starà scemando l’affiatamento con Raimondo Todaro

