Sempre più bella ad ogni scatto, incurante al trascorrere del tempo. 42 anni portati non bene, ma benissimo. Elisabetta Canalis, oggi come circa vent’anni fa, quando faceva sognare tutto il popolo maschile italiano come velina di Striscia la Notizia, è una delle bellezze made in Italy più apprezzate. Un fascino esportato nel mondo e non per modo di dire. Da tempo, vive negli Stati Uniti con la sua famiglia, ma non ha mai spezzato il legame con l’Italia. Rimasta sempre in contatto con i suoi fan tramite il profilo Instagram, regala sprazzi di fascino seducente di continuo.

Elisabetta Canalis, con o senza trucco è sempre una favola

Quest’oggi, il video di pochi minuti postato sul suo profilo la ritrae intenta a truccarsi. Un momento di condivisione con i suoi followers, con la sua bellezza ammirabile in primissimo piano e che lascia davvero senza fiato. I fan apprezzano, eccome, ma vanno oltre quello che Elisabetta mostra di sé allo specchio.

Non sono in pochi infatti a commentare che, anche senza trucco, la sarda è ugualmente splendida e in grado di fare strage di cuori, come fa, senza soluzione di continuità, dai primi anni Duemila.

