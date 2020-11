Elodie: “volo via” sulle ali del mio nuovo ed imperdibile progetto – VIDEO

La cantante Elodie pubblica in esclusiva la canzone per la soundtrack dell’attesissimo film “Over The Moon” su Netflix.

Soltanto due ore fa Elodie, la sorprendete cantante italiana del momento, ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’anteprima del suo nuovo video musicale. Appare davvero orgogliosa di aver potuto finalmente ultimare e soprattutto di poter condividere con tutti i suoi fans questo traguardo. Si tratta di un progetto che non prevede soltanto l’uscita del suo nuovo singolo. L’anteprima musicale condivisa sul social network mostra infatti come la canzone “Volo Via” sarà parte integrante della colonna sonora di un nuovo film sulla piattaforma in streaming NETFLIXIT.

Elodie “Over the Moon”: libera dalla gravità

Elodie è al “settimo cielo” per questo progetto che le è stato particolarmente a cuore. Il singolo sarà la canzone ufficiale del film in uscita “Over The Moon”, realizzato grazie alla collaborazione di uno staff molto speciale. Nel post, infatti, la cantante ringrazia tutti i bambini del Quartaccio, un quartiere in provincia di Viterbo, i quali hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno ad occhi aperti. Viste le loro espressioni incantate e sognanti nel video della canzone.

“Ho portato la Luna nei quartieri in cui sono cresciuta” ha sottolineato in conclusione Elodie: “Un viaggio unico ed emozionante!” .

