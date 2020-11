Gazzelle, annuncio a sorpresa: “Appuntamento a mezzanotte…”

Con un post su Instagram, Gazzelle dà un annuncio inaspettato ai suoi fan. Appuntamento a mezzanotte su tutte le piattaforme.

Con un post su Instagram, Gazzelle spiazza i suoi fan. Appuntamento a mezzanotte per l’uscita di un nuovo, inaspettato singolo. Al momento il titolo del brano è ancora ignoro e probabilmente lo resterà fino alla sua uscita, tra appena una manciata di ore. L’unico spoiler che il cantante ha voluto rivelare è stata una lacrima stilizzata su un fondo nero. Che sia un indizio del titolo o solo una giocosa presa in giro sul fatto che la canzone sarà molto triste, questo non è dato saperlo.

Gazzelle, dopo il nuovo singolo… album in arrivo?

Se i suoi fan erano già pronti a festeggiare (e forse anche un po’ a piangere) per il singolo in uscita questo venerdì, certo non si aspettavano una sorpresa di questa portata. Il cantante simbolo dell’indie contemporaneo aveva già annunciato il rilascio di Scusa, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 13 novembre. I due nuovi brani vanno dunque a Destri e Ora che ti guardo bene, singolo rilasciato durante il lockdown e attualmente privo di album. Quando tuttavia è stato chiesto a Gazzelle se avesse già in programma un nuovo disco, il cantante ha risposto di no. “Per ora ho questi pezzi, poi vediamo” ha detto, in una recente intervista a Fanpage.

Cosa ci aspetta? Dovremo aspettare mezzanotte (o forse ancora qualche mese) per saperne di più!

