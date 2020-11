Giulia De Lellis, baciata dal sole e ricoperta di fiori: è un incanto – FOTO. L’influencer ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 quando ha deciso di scendere le scale di Uomini e Donne per andare a corteggiare Andrea Damante. Il tronista nel vederle perse immediatamente la testa per lei: sceglierla fu scontato e necessario. Da lì cominciò la loro favola, una favola che ha fatto sognare migliaia, se non milioni di italiani. Una favola fatta subito di progetti di vita insieme e di tanto altro, che si è interrotta bruscamente quando lei ha scoperto una serie di tradimenti da parte di lui. E da lì sono cominciati una serie di tira e molla che sono proseguiti per anni, fino a quest’estate.

Giulia De Lellis sempre più bella incanta i suoi numerosi followers: l’ultimo scatto toglie il fiato a tutti i suoi fans

Giulia e Andrea sono tornati insieme durante la quarantena e stavolta sembrava definitivo: invece quest’estate si sono lasciati di nuovo. Lei ora sta frequentando Carlo, un amico di lui e di questo Andrea ne ha parlato ampiamente a Verissimo: “Mi sono sentito tradito. Abbiamo trascorso l’estate tutti insieme a Forte dei Marmi e me lo sentivo che stava nascendo qualcosa tra di loro” ha rivelato Andrea a Silvia Toffanin quando è arrivato come ospite.

Adesso le loro strade si sono separate e ad unirli c’è soltanto Tommy, il cagnolino che hanno preso insieme prima di lasciarsi e che li terrà vicini per tanti anni.