Giulia De Lellis, l’outfit Bon Ton provoca una strage di cuori. Bellissima – FOTO

Giulia De Lellis col suo outfit Bon Ton seduce il web. I follower le inondano il profilo con cuori e baci. Bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 9 Nov 2020 alle ore 5:49 PST

Giulia De Lellis inizia la settimana con un outfit Bon Ton dalle forme morbide. Il maglione è giallino e decorato con delle piccole roselline. Ampio colletto ricamato e nastrino nero, pantalone nero a vita altissima dal taglio retto. Capelli sciolti e make-up basic, truccati principalmente gli occhi con mascara e eyeliner. Un fascino retrò apprezzatissimo sui social che commentano con emoji vari, in primis cuori, il profilo dell’influencer. La De Lellis propone uno spunto a cui però non viene dato tanto seguito: Quando siete felici fateci caso. A parte qualche risposta, qualcuna fortemente ironica come Solo quando mangio, altri preferiscono celebrare la bellezze nature e squisitamente anni ’90 della De Lellis. Molti sono i commenti dolci: Una bambolina. Bellissima e romantica.

Giulia De Lellis chiede perdono ai follower: “Scusate l’assenza, ma…”

