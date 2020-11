Annunciata un’ospite speciale per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip: entrerà per un confronto con alcuni inquilini della casa

Arrivano le prime anticipazioni per la puntata di questa sera, lunedì 9 novembre, del Grande Fratello Vip. Oltre a scoprire chi dovrà abbandonare la casa tra i concorrenti al televoto e le nuove nomination ci saranno come sempre sorprese e scontri. In particolare un ingresso nella casa porterà scompiglio e si tratta di un’ospite che ha già avuto modo di intervenire nelle scorse settimane. Si tratta di Alba Parietti, madre di Francesco Oppini che si trova attualmente nella casa. Quale sarà il motivo della sua entrata?

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi mette in guardia Adua su Dayane: bomba nella casa

Alba Parietti nella casa del Grande Fratello Vip

Visualizza questo post su Instagram ho in serbo per voi una sorpresa ❤️ Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:05 PST

Senza alcun dubbio Alba Parietti entrerà anche per fare una sorpresa al figlio e rivederlo dopo quasi due mesi, ma non sarà l’unico motivo. Più volte è stata interpellata da Alfonso Signorini che ha mandato in onda nel corso delle puntate i suoi post nel quale commentava alcune dinamiche all’interno della casa. In particolare quando si è trattato dei rapporti di Francesco con Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Se con quest’ultimo le cose sembrano andare a gonfie vele e la loro amicizia sembra aver superato ogni incomprensione, lo stesso non si può dire con la modella brasiliana.

Nelle ultime settimane i due concorrenti hanno avuto diversi scontri e il loro rapporto si è congelato. Nei giorni scorsi in particolare sembra esserci stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La modella ha infatti messo alle strette il figlio della Parietti domandandogli più volte se avesse dubbi sulla sua sessualità e fosse attratto dagli uomini. Questo in seguito allo speciale rapporto che quest’ultimo ha con Tommaso Zorzi. Sebbene non ci sia nulla di male in una situazione simile secondo Oppini si è trattato dell’ennesimo tentativo di mettere zizzania tra lui e la fidanzata che lo aspetta fuori dalla casa.

LEGGI ANCHE -> Si presenta a “Live – Non è la D’Urso” Maria Laura, la compagna 22enne di Paolo Brosio

La maggior parte dei concorrenti in questo si è schierato a favore di Francesco e ha attaccato Dayane ritenendo alcuni suoi atteggiamenti fin troppo costruiti. Alba Parietti vorrà dire la sua su questa situazione? È molto probabile. E forse vorrà chiarire anche il disguido nato con l’influencer alcune puntate fa.

In qualsiasi caso da lei ci si può aspettare di tutto e dopo essere stata più volte nominata dal figlio, anche in relazione al loro rapporto, questa sera farà finalmente il suo ingresso in casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter