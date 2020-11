Grave incidente per un ex campione dello sport: le sue condizioni

Un ex campionissimo del mondo del Calcio è stato ricoverato in seguito ad un tragico incidente a bordo di un Suv: le condizioni

Sono spesso frequenti gli incidenti a bordo auto, soprattutto al giorno d’oggi, dove i conducenti risultano il più delle volte distratti alla guida, dal contorno. Molto spesso non basta la “batosta” delle sanzioni amministrative , per imparare la lezione ed ecco che il destino potrebbe giocare loro uno scherzo poco felice.

Rispettare le norme stradali ed evitare di chattare con il cellulare, piuttosto che non indossare le cinture di sicurezza potrebbe costare caro al conducente. Tuttavia non solo i comuni “mortali” potrebbero essere coinvolti in situazioni spiacevoli di questo genere. Anche i personaggi dello spettacolo e dello sport possono risultare tragressori della segnaletica verticale e orizzontale.

Proprio nelle ultime 24 ore un ex campione dello sport è stato coinvolto in un incidente stradale, rischiando di rimetterci la “pelle”: vediamo di chi si tratta

Si schianta a bordo della sua su una strada statale: la ricostruzione del caso