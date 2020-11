Un camion provoca un immane incidente stradale in autostrada, la scena che si presenta ai soccorritori è devastante. Traffico in tilt.

Un grave incidente stradale innescato da un tir è accaduto sull’Autostrada A1 all’altezza di Napoli Sud. Il mezzo pesante è finito con l’incastrarsi lungo le barriere delimitate dai guardrail al centro della carreggiata, creando enormi disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Subito sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’oridine, con i carabinieri che hanno raggiunto il posto e hanno anche potuto svolgere una prima dinamica di quanto successo. Il tutto è avvenuto in mattinata intorno alle ore 10:00. L’incidente stradale ha coinvolto anche un’auto, finita schiacciata dal tir e che i soccorritori hanno trovato del tutto distrutta, proprio sotto all’abitacolo del mezzo pesante. Ma in maniera tanto fortunata quanto incredibile, i due occupanti a bordo non hanno riscontrato ferite.

Incidente stradale, necessaria una gru per rimuovere il camion

Ha dovuto invece fare ricorso alle cure mediche il conducente del tir, che il personale medico del 118 ha provveduto prontamente a trasferire nel più vicino ospedale. Nel frattempo gli agenti della PolStrada hanno dovuto prendere in mano la difficile situazione venutasi a creare. Infatti l’incidente stradale ha sin da subito generato delle code divenute molto lunghe. Il traffico risulta congestionato ormai da ore e si è reso necessario fare intervenire due squadre di Vigili del Fuoco con anche una gru, allo scopo di rimuovere quanto resta del camion.

Da quel che risulta, le condizioni dell’autotrasportatore non sembrano destare preoccupazioni. Ma la scena di fronte alla quale si sono trovati gli agenti ed i paramedici risulta davvero impressionante.