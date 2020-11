Intervento di una ragazza affetta da tumore slitta: l’aiuto da un istituto di Napoli

L’appello di una ragazza di Milano, affetta da un tumore, è stato raccolto da una struttura di Napoli: potrà eseguire l’intervento che aspettava, ma che era stata cancellata causa Covid-19.

A causa della pandemia da Covid-19, purtroppo, sono numerosi i pazienti che non stanno ricevendo le cure di cui necessitano. In sostanza per dare priorità al virus, numerose sono le operazioni “saltate” o i trattamenti non somministrati. Anche quelle involgenti gravi patologie come la cura del cancro. È il caso di Martina, una ragazza di 26 anni, malata di tumore e residente a Milano. Purtroppo un’operazione a cui doveva sottoporsi, causa, Covid è stata rinviata. La ragazza ha, quindi, deciso di lanciare un appello sui social che è stato colto da una struttura specializzata di Napoli, un’eccellenza del settore: il Pascale.

Pandemia, slitta l’intervento di una ragazza affetta da tumore: si fa avanti il Pascale di Napoli

A cogliere la richiesta d’aiuto, riporta Tgcom24, lanciata sui social network da Martina, giovane di 26 anni malata di tumore e residente a Milano, è stato l’Istituto per i tumori Pascale di Napoli. La ragazza, a causa della patologia da cui è affetta, avrebbe necessitato di un’urgente operazione. Un qualcosa di impossibile nelle strutture lombarde, impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid.

Martina avrebbe, quindi, deciso di sfogarsi dicendo che la “sanità non può spegnersi per il Covid” e che il suo era un intervento programmato da tempo. Come lei anche altri che purtroppo hanno visto cancellate delle operazioni a cui sapevano che si sarebbero sottoposti già mesi addietro. A dare riscontro alla giovane il professor Attilio Bianchi, direttore della struttura Partenopea che l’ha invitata presso il Pascale con il medesimo mezzo con cui era venuto a conoscenza della situazione di Martina.

La ventiseienne nel 2017 ha scoperto di avere un cancro al colon con metastasi diffuse. Il che ha richiesto sin da subito che venisse sottoposta a diversi interventi. Nel 2019 però il suo quadro peggiora e si rendono necessarie nuove ed ulteriori cure che, però, purtroppo non riesce ad ottenere perché la sua operazione già fissata era stata cancellata a causa della forte pressione sugli Ospedali lombardi.

Grazie all’aiuto offerto dal Pascale di Napoli, ora Martina potrà sottoporsi all’intervento che attendeva da tempo.

