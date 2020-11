Juliana Moreira e la foto in bianco e nero che da speranza-FOTO

La Moreira condivide una foto in bianco in nero con un abito lungo nero e appare stupenda, dietro la foto un messaggio importante

Juliana Moreira condivide una foto in bianco e nero con un abito lungo nero monospalla, appare meravigliosa ma dietro alla foto c’è un messaggio importante. Nella didascalia, la Moreira scrive: “Ricordando…ritorneremo più forti che mai ragazzi..Forza a tutti un bacio e bona serata”. Anche lei come tanti altri personaggi famosi vuole lanciare un messaggio di vicinanza e di positività, per questo periodo difficile che si spera passerà presto.

Juliana Moreira appare con un fisico pazzesco, si allena senza sosta

La Moreira in questi ultimi anni si sta dando molto da fare per allenare il suo corpo, pratica moltissimi sport e attività fisiche dinamiche, spesso insieme al marito Edoardo Stoppa. Fanno spesso anche in diretta per i follower in cui mostrano i loro allenamenti. La Moreira pratica crossfit e allenamenti con attrezzi. Tuttavia il marito la trascina sempre in nuove avventure che mettono il corpo in costante allenamento.

I due in fatti spesso fanno attività particolari come il rafting o la capoeria che è una sorta di lotta particolare. Insomma i due sono diventati una coppia di sportivi ai massimi livelli, lui è sempre stato spericolato e lei grazie al marito ha cominciato a entrare in questa ottica. Non sono però solo una coppia sportiva, ma anche una coppia che collabora insieme come testimonial di brand. In questo caso si parla di una loro nuova collaborazione che li vede insieme come testimonial di Casa Baldiflex, per i materassi.

La Moreria ha infatti condiviso una foto su Instagram annunciando la nuova collaborazione. E poi anche nelle stories IG si vedono moglie e marito che saltano su un materasso Baldiflex, invitando gli utenti a visitare il sito del brand.

