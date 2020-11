Justine Mattera, il vestito non contiene il seno: scollatura da brividi | FOTO

La showgirl, splendida in un lungo abito rosso, sfoggia il fisico prorompente: la profonda scollatura evidenzia il seno “esplosivo”

Abito lungo da fiaba e seno in vista per Justine Mattera. La showgirl, prossima al compimento dei 50 anni, sfoggia ancora un fisico da ragazzina. Il vestito rosso esalta il biondo dei capelli, facendola apparire ancora più bella. Ma è sul seno che cade inevitabilmente lo sguardo: la profonda scollatura a goccia non lascia nulla all’immaginazione, mandando i fan in estasi.

“La fata del bosco” – le commenta un utente, e qualcun altro rincara la dose – “La più bella sei sempre tu!!!“.

LEGGI ANCHE> Claudia Dionigi infiamma il letto: maglione cortissimo, slip forse assente FOTO

Justine Mattera: biografia e carriera

Classe 1971, la showgirl è originaria di Rockville Centre, Stato di New York, ma vive e lavora in Italia dal 1994. La prima Regione che la accoglie è la Toscana, dove lavora come modella e indossatrice. Ma la bellezza di Justin Mattera non poteva restare inosservata: proprio per la somiglianza con Marilyn Monroe, infatti, ha inizio la sua carriera nel mondo televisivo.

Raggiunge la notorietà grazie alla trasmissione “Ci vediamo in TV“, dove ricopre il ruolo di showgirl accanto a Paolo Limiti. Intraprenderà anche la strada di attrice, lavorando sia nel cinema che nel teatro, dove il suo talento raggiunge la massima espressione.

LEGGI ANCHE> Elenoire Casalegno, bellezza che risplende al sole: incantevole FOTO

Visualizza questo post su Instagram Weekends be like… #lockdown Ph @riccardomelosuphotography Lingerie @paladinilingerie Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 7 Nov 2020 alle ore 1:13 PST

Conduttrice di diverse trasmissioni e programmi radiofonici, la Mattera partecipa inoltre come concorrente al reality “La Fattoria” (2006), e sarà una delle prime donne di “Bellissima – Cabaret anticrisi“, varietà della compagnia del Bagaglino.

La showgirl, nel 2000, ha sposato il conduttore Paolo Limiti, pur divorziando appena due anni dopo. Proprio lui le aveva attribuito l’incredibile somiglianza con Marilyn Monroe. Nel 2009, si sposerà nuovamente con Fabrizio, un imprenditore, e da lui avrà i suoi due figli: Vincent e Vivienne Rose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.