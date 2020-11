Kamala Harris, chi è il marito della vicepresidente d’America

Dopo la proclamazione del nuovo presidente e la vicepresidente d’America, è il momento di svelare chi è il marito di Kamala Harris

L’America ha una nuova guida, dopo quattro anni Donald Trump è stato fatto fuori e il popolo americano ha acclamato un altro presidente. Joe Biden è il vincitore e insieme a lui la vicepresidente Kamala Harris, la prima donna, prima persona di colore e la prima di origine asiatica a raggiungere la prestigiosa carica. Un ruolo importante che saprà in grado di portare avanti vista la sua esperienza nell’ambito politico. Ma chi la accompagnerà in questa nuova avventura? Scopriamo insieme chi è il marito della vincitrice.

Douglas Emhoff, chi è il marito di Kamala Harris?

Douglas Emhoff, il marito di Kamala Harris, sarà il primo Second Gentleman della storia degli Stati Uniti d’America. Anche lui, proprio come la moglie, avrà un primato nella storia degli Stati Uniti. Emhoff ha cinquantasei anni ed è nato a Brooklyn, New York per poi trasferirsi in California dove si è laureato in giurisprudenza, è infatti un avvocato e di religione ebraica. Ha conosciuto la vicepresidente durante un appuntamento al buio nel 2013, qualche anno dopo la fine del suo primo matrimonio. All’epoca Harris era Procuratrice Generale della California. Emhoff è il papà di due figli avuti dalla prima moglie, Cole ed Ella, con la quale è rimasto in ottimi rapporti d’amicizia dopo il divorzio consensuale.

L’avvocato ha accompagnato per tutto il tempo delle elezioni la sua compagna, dal vivo e sui social, ma non sarà un consulente politico per la nuova amministrazione, ma soltanto il marito della Vicepresidente.

