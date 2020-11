Laura D’Amore in bikini che schianto, le forme sono meravigliose-FOTO

La bella influencer condivide una nuova foto su Instagram in bikini e fa impazzire i follower, è strepitosa

Laura D’Amore, è bellissima in bikini le sue forme sono da vertigini. Condivide una foto su Instagram che fa impazzire il web. Sempre con in mano la racchetta da tennis, la sua passione da praticare in spiaggia. Per le spiagge della bella Catania, la bellissima influencer fa qualche palleggio al sole.

Curiosità e vita privata di Laura D’Amore

L’influencer, Laura D’Amore è classe 1982 di origini pugliesi ma catanese d’adozione visto che vive nella città siciliana da anni. La bella modella ha vissuto per un periodo anche a Perugia, dove ha conseguito la laurea in Marketing e pubblicità. Dopo la laurea si trasferisce un anno nella Repubblica Domenicana e insegna alla Scuola Dante Alighieri. Finita questa esperienza rientra in Italia e inizia un percorso per diventare Hostess di volo per Alitalia. Consegue anche un Master in marketing e pubblicità. Dopo qualche tempo comincia ad affermarsi nel panorama social, diventando un’influencer nel settore moda principalmente.

Sono molti i brand con cui collabora sia a livello nazionale, che internazionale. Su Instagram ottiene il maggiore successo, il suo profilo vanta 715mila follower. Altre curiosità sua Laura, sono che ama praticare lo yoga e la sua cantante femminile italiana preferita è Laura Pausini. Ama i tacchi alti ed è una donna solare e intraprendente. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la modella sarebbe fidanzata da 4 anni con un uomo di cui però non si sa nulla, poiché Laura sostiene di tenere molto alla sua privacy in questo senso.

In un intervista ha rivelato che quest’anno avrebbe lavorato a progetti importanti, seppur continuando con il suo lavoro si hostess. Tuttavia vista l’emergenza coronavirus che va avanti da un anno, forse anche i suoi progetti sono cambiati.

