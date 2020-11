Laura Pausini, tutto pronto per la dedica a un fratello speciale – FOTO

Poco fa Laura Pausini ha dedicato un pensiero a un uomo che l’accompagna artisticamente da tempo, un fratello per lei…

L’artista nostrana più amata del nostro Paese e all’estero ha sentito il bisogno di dedicare un pensiero a un uomo speciale, un amico che con il tempo è diventato un fratello. Laura Pausini infatti ha scritto, in 5 lingue (come è solita fare), sul proprio profilo Instagram: “Tutti pronti per fare gli auguri a mio fratello?” Stiamo proprio parlando di lui, il popolare cantautore Biagio Antonacci, che oggi compie 57 anni. I messaggi di buon compleanno da parte dei fan e ammiratori non sono tardati ad arrivare. Oltre a provare un sincero affetto l’uno per l’altra, i due artisti hanno condiviso il palco nel tour estivo del 2019, chiamato ‘Laura Biagio Stadi Tour 2019’: 10 tappe da sold-out in altrettanti stadi italiani.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: un’amicizia iniziata nel secolo scorso