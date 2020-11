Ludmilla Radchenko pubblica una FOTO di Passaparola, ma non è sola. Chi è l’intruso?

La bellissima artista Ludmilla Radchenko condivide uno scatto in compagnia di Gerry Scotti quando ancora era letterina a Passaparola. Che ricordi

Artista, mamma e moglie, questa la nuova vita di Ludmilla Radchenko, ex letterina di Passaparola con cui ha esordito nella tv italiana e si è fatta amare dal grande pubblico. Originaria di Omsk, in Siberia, ha conquistato la fascia di Miss Fascino al concorso di Miss Russia. Poi, dopo il diploma in design nella moda, le prime esperienze in tv tra Mosca e San Pietroburgo è approdata in Italia. Per anni Ludmilla si è divisa tra spot pubblicitari, calendari e show, poi ha deciso di mettere fine a questa vita e cambiare rotta.

Ha abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua più grande passione, l‘arte. Ha realizzato numerose opere dallo stile pop che ha poi presentato in giro per il mondo ed ha aperto una galleria a Milano. Un percorso che le ha dato numerose soddisfazioni, Ludmilla infatti ha un suo studio d’arte ed una galleria a Milano. Il suo stile rievoca la Pop Art di Andy Wahrol.

È sposata felicemente con Matteo Viviani, uno dei volti storici del programma in onda su Italia Uno, Le Iene, ed è mamma di Eva e Nikita.

Ludmilla, “Ciao Super Gerry”, i fan sono molto contenti della foto condivisa