Michela Persico, ricetta golosa: ma in cucina la stella è lei – FOTO

Michela Persico mostra una sua creazione culinaria su Instagram, ma soprattutto mette in mostra un fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Tv vs realtà 📺😅 #comoditahome @ognimattina_tv8 Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 20 Ott 2020 alle ore 9:17 PDT

Da un mese e mezzo, è diventata mamma del piccolo Tommaso. Le apprensioni della gravidanza in tempo di coronavirus sono fortunatamente un ricordo e la giornalista Michela Persico si gode la maternità sfoggiata con orgoglio. La compagna del difensore Daniele Rugani ha già condiviso diversi scatti sul suo profilo Instagram insieme a suo figlio, già ‘adottato’ dalla community del web e diventato un beniamino. Nuovo capitolo nella vita di entrambi, non solo per l’arrivo di un figlio nella loro quotidianità, ma anche per la svolta professionale del giocatore, che ha lasciato la Juventus per accasarsi al Rennes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michela Persico lascia l’Italia con il bambino, saluta con un post – FOTO

Michela Persico, dopo la gravidanza è tornata uno schianto: irresistibile

In Francia, Michela si sta dilettando con una delle sue passioni, vale a dire la cucina. Nella patria dei dolci, può sbizzarrirsi con ricette davvero interessanti. Quest’oggi, ha presentato ai suoi followers la realizzazione di una ‘tarte tatin’. Si tratta di una torta di mele rovesciata, un piatto che si presenta, dallo scatto, sicuramente molto appetitoso. Ma l’attenzione si concentra soprattutto sulla splendida Michela.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michela Persico sexy fa impazzire tutti, Rugani in Francia che dice? – Foto

A un mese e mezzo di distanza dal parto infatti, si presenta con un fisico davvero invidiabile e in una forma smagliante. Un’immagine che fa molto piacere ai suoi fan storici, che possono godersela nuovamente bella come sempre, anzi più che mai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter