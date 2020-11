Noemi, il segreto svelato sui social suscita curiosità tra i follower – FOTO

Noemi, più raggiante che mai, utilizza i canali social per comunicare con i suoi tantissimi follower. Tra segreti e abitudini, solletica la loro curiosità.

Noemi, la cantante dalla chioma rosso fuoco amatissima dai suoi follower, condivide uno scatto su Instagram svelando un’abitudine insolita a cui dà un nome specifico: Pranzo al pianoforte. Un’espressione che già riecheggia nelle menti delle dolci melodie suonate proprio da Noemi, seduta davanti al pianoforte bellissima e senza trucco. I capelli che, come detto in più occasioni, non solo fungono da contrasto alla sua bellissima pelle bianca e agli occhioni azzurri, ma ricorda molto la Noemi delle origini quando con il brano Briciole conquistò tutti. Il singolo le permise nel 2009 di varcare le porte della musica italiana a cui fanno seguito tantissimi successi e soddisfazioni per la bellissima cantante dalla voce potente.

Canottiera basic nera con bretelle sottili e sotto sembra indossare un pantalone nero comodo. Abbigliamento casalingo per la cantante, a tal proposito emerge l’invito che rivolge ai suoi follower visti i periodi delicati dettati dall’emergenza sanitaria: Ci aspettano giornate delicate, un po’ più di tempo in casa rispetto al solito, ma è importante per tutti noi, non molliamo…

Noemi, il segreto svelato sui social

Noemi svela un segreto sui social, precisamente tra le storie di Instagram. Sdraiata sul divano – le cui nuances non sono poi così diverse dalle sue ciocche – felpona blu notte e col sorriso ironico la cantante confessa: Odio i Lunedì! Ma lo dice in maniera insolita, ovvero riproponendo una famosissima canzone del grande Vasco Rossi, “Lunedì,” del lontano 1987 ma sempre attuale.

Periodo casalingo per Noemi, anche se mai senza musica: il suo pranzo al pianoforte ne è un esempio. Che stia pensando di proporre nuova musica, sarebbe un regalo sicuramente graditissimo.

