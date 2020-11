Ornella Muti, sguardo penetrante dal profondo della sensualità: dov’è il reggiseno? – FOTO

Una bellezza senza tempo, come Ornella Muti “annienta” il cuore indolenzito dei follower: sguardo accattivante e dettaglio incompreso

Lascia sempre più i follower senza fiato e col brivido lungo la schiena l’intramontabile bellezza che avvolge il fascino di Ornella Muti. L’attrice col nome di battesimo di Francesca Rivelli è l’attrice, madre della cliccatissima web blogger di Instagram, Naike.

Si tratta di uno dei personaggi più autorevoli e celebrati dell’intero panorama del cinema. Le performances all’ombra di pellicole avventuruose, anni ’70-’80, come “La Moglie più Bella” e “Innamorato Pazzo” hanno fatto innamorare perdutamente gli appassionati.

In questo periodo di magra sembra che Ornella abbia perso un pò di smalto con la realtà sensuale. Un pò per le considerazioni degli haters e forse per la scarsa affiliazione con l’istinto invitante di lady glamour che contraddistingue la concorrenza spietata nel mondo dello spettacolo.

Ed ecco dunque apparire forte l’immagine di una donna senza tempo che ha sente la necessità di rituffarsi nel passato e ricordare a tutti ciò che l’ha resa famosa

Ornella Muti, il riscatto è servito: “Semplicemente Unica”

A detta sua non ha avuto rapporti idilliaci sotto le lenzuola, ma se una bellezza tale traspariva in giro, non senza ripercussioni, la colpa non era certamente sua. Il duro lavoro alle spalle, per apparire più in forma di come in realtà si esprimevano nei suoi confronti, tutto sommato ha dato segnali di successo, soprattutto in ottica futura.

Ecco perchè l’attrice, Ornella Muti, insignita del premio di “David Donatello” del cinema, oggi giorno, dall’alto dei suoi 65 anni di età appare ineguagliabile, in tutto il suo splendore. Da un pò di tempo a questa parte spicca il lato migliore di sè, celebrato su Instagram, in compagnia dei figli, in cerca di suggerimenti per un futuro radioso e ricordi inenarrabili.

Proprio uno di questi ultimi vien pubblicato direttamente dall’attrice, nell’ultima uscita dell’album di foto del suo profilo. E’ inarrivabile il fascino incontenibile di Ornella Muti, che prevale da qeullo sguardo di “ghiaccio”, proveniente dal profondo di una sensualità d’altri tempi.

Il ritratto come se fosse disegnato da un pittore famoso di quell’epoca volge l’attenzione in direzione di un dettaglio incompreso, ma che ha lasciato tutti senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram #Repost @bufi_shameless ・・・ SENZA TEMPO,IRRIPETIBILE E INEGUAGLIABILE,ASSOLUTAMENTE UNICA. Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti) in data: 8 Nov 2020 alle ore 10:21 PST

Una parte del suo seno fuoriesce dal top elegante di colore rosso. Gli ammiratori di Ornella si son chiesti come mai non indossasse il reggiseno? Ma nel frattempo hanno dato il loro assenso all’iniziativa per un riscatto servito in maniera assolutamente vincente

