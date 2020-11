Ritorno al futuro, dalla scena alla realtà, cosa è successo nel backstage

Sapevate che durante le riprese di Ritorno al Futuro Micheal J Fox ha quasi rischiato di perdere la vita? Oggi vi sveliamo alcune curiosità

Ritorno al futuro è un film del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. E’ considerato un’icona del cinema degli anni ottanta e ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Non tutti sanno però che durante le riprese qualcuno ha rischiato di perdere la vita, in particolare per una scena. Il protagonista in questione è Micheal J fox, attore e attivista, che nel set ha avuto dei problemi e qualcosa è andato storto.

Ritorno al futuro, cosa ha rischiato Micheal J Fox

L’attore canadese ha messo in pericolo la sua vita durante le riprese del Ritorno al futuro 3. In particolare quando Marty si scontrò con Buford Tannen e la sua banda, che tentarono di linciare Marty prima che Doc Brown lo salvasse. Quell’incidente sul set fece quasi ammazzare Micheal J Fox. Per fortuna i registi sono riusciti a liberare l’attore al cappio in tempo. “Ho dondolato incosciente alla fine della corda per diversi secondi prima che Bob Zemeckis – ha raccontato l’interessato – pur essendo un mio fan, si rendesse conto che io non ero così bravo come attore”.

Non era di certo la prima volta che succedeva una cosa del genere visto che nel mondo degli effetti speciali le impiccagioni sono tra le sequenze più pericolose da girare. Ovviamente ogni attore indossa tutte le imbarcature necessarie per la scena, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

