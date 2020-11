Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato per bestemmia: la reazione in diretta. Durante la puntata di questa sera Alfonso Signorini ha comunicato la decisione degli autori all’ex calciatore

Stefano Bettarini era entrato nella casa del Grande Fratello Vip soltanto tre giorni fa, dopo 21 giorni di reclusione in un albergo. Era entrato venerdì sera con tanto entusiasmo, voglia di fare e di scombussolare gli equilibri stabiliti: ha portato scompiglio alla reputazione di Dayane Mello, sulla quale negli ultimi giorni ha rivelato un po’ di verità. Purtroppo però il suo percorso nella casa non è stato destinato a durare tanto: ieri sera, mentre parlava con i suoi nuovi amici, si è fatto scappare una bestemmia.

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip per bestemmia: la reazione in diretta

Il provvedimento, per Stefano, è stato necessario. Alfonso durante la puntata di stasera glielo ha comunicato: “Mi hai stupito perché sei un leone da reality e non pensavo che proprio tu ti lasciassi andare ad una leggerezza del genere. Dobbiamo prendere dei provvedimenti necessari“. Stefano si è prontamente scusato: “Ero stressato per essere stato 21 giorni chiuso in hotel, non vedevo l’ora di entrare, di essere me stesso e non ci è pensato. Mi è scappato, è un intercalare. Chiedo scusa e mi assumo le mie responsabilità“.

