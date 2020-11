Stefano Bettarini, la vendetta di Andrea Damante dopo quattro anni. Al Grande Fratello Vip l’ex calciatore ha bestemmiato e il momento in cui gli è scappata la bestemmia è davvero curioso

Sono stati due dei protagonisti della prima edizione del Grande Fratello Vip quattro anni fa: stiamo parlando di Andrea Damante e Stefano Bettarini. Avevano fatto questo percorso insieme, ma una lite durante la puntata della semifinale li mise uno contro l’altro. Andrea doveva decidere con chi andare al televoto lampo e scelse Stefano, motivando la sua decisione con: “Abbiamo fatto questo percorso insieme, è giusto finirlo insieme“. Stefano si arrabbiò tantissimo con lui e finirono per litigare durante la puntata.

Stefano Bettarini bestemmia e viene squalificato dal Grande Fratello Vip, il web ironizza: “Andrea Damante, ti abbiamo rivendicato!”

A gran sorpresa, il televoto fu vinto da Stefano e Andrea venne eliminato definitivamente dal gioco. Dopo un paio di giorni fece arrivare un video messaggio nella casa a Stefano, dove gli diede del falso: “Non solo non sei un vero amico, ma non sei neanche un uomo!“. Ricordando quel momento, ieri Stefano ne ha parlato con i ragazzi ed è proprio mentre ne parlava che gli è scappata la bestemmia che stasera gli costerà la squalifica. Sul web è scoppiata l’ironia: “Andrea Damante, sono passati quattro anni ma alla fine ti abbiamo rivendicato. Ha conquistato la finale anni fa, ma ora esce dopo due giorni per una squalifica” scrivono gli utenti su Twitter.

Sono trascorsi quattro anni ma il web non dimentica quella che è stata la lite più epica della storia di questo programma. E dopo tutto questo tempo, Bettarini deve pagare le conseguenze di quello che ha detto.