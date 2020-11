Stefano D’Orazio la moglie racconta: “Quando mio marito mi ha chiesto di sposarlo”

Si sono svolti in queste ore i funerali di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh, scomparso tra venerdì e sabato notte. La moglie ha raccontato il tenero particolare di quando suo marito le ha chiesto di sposarla

Dopo il saluto di soli tre giorni fa all’amatissimo attore Gigi Proietti, la chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma ha accolto anche il feretro di Stefano D’Orazio per l’ultimo caloroso abbraccio al batterista dei Pooh, morto nella notte tra venerdì e sabato a causa del Covid. I fan si sono riuniti al dolore degli amici e della famiglia intonando canzoni degli “Amici per sempre” all’arrivo della salma. Come ha raccontato in un comunicato stampa la famiglia e la moglie, il batterista della storica band era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per curare una patologia pregressa che era in via di guarigione. Il Covid ha irrimediabilmente compromesso il suo stato di salute e i medici hanno potuto solo costatarne il decesso.

Il bellissimo ricordo della moglie di Stefano D’Orazio

Tiziana Giardoni era stata capace di “addomesticare”, come la Volpe con il Piccolo Principe, Stefano D’Orazio. I due erano sposati dal 2017. Lo storico batterista della band, che per più di 50 anni ha regalato pietre miliari della musica italiana, si era sempre detto contrario al matrimonio. Infatti ha avuto varie relazioni, tra cui quella con Emanuela Folliero, ma non si era mai sposato. Nella sua vita poi è arrivata Tiziana e tutto è cambiato. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, D’Orazio ha raccontato come le chiese di sposarlo: i Pooh stavano suonando all’Arena di Verona e l’allora fidanzata del batterista era a casa che guardava il concerto in tv. Il presentatore dell’evento chiese quali fossero i suoi progetti per il futuro e D’Orazio rispose: “Mi sposo”, lasciando di stucco i compagni della band e Tiziana.

Alla testata giornalistica, raccontò che, per convincere la futura moglie a vedere il concerto (in tv davano il suo film preferito) le disse: “amore, ti prego, devi dirmi come mi sta la giacca nuova”.

