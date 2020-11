Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco lo attacca nella notte: “Avido e cattivo”. Bufera per quello che è successo nella lavatrice ore fa: Adua, Massimiliano e Dayane hanno parlato della famosa stanza blu

Al Grande Fratello Vip tornano le tensioni tra alcuni concorrenti che di tensioni ne hanno vissute già abbastanza: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco. I due avevano già litigato all’inizio del programma per la storia dell’outing a Massimiliano Morra che Tommaso non aveva proprio digerito, e ad oggi dopo mesi, sono tornati a scontrarsi dopo diverse settimane in cui avevano cominciato ad andare d’accordo. Tutto è scoppiato dopo i dubbi di Tommaso sulla sincerità di Dayane Mello.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Adua Del Vesco e le parole forti contro Tommaso Zorzi: “Io non riuscirei ad essere così avida e cattiva”

Tommaso ha visto Adua piangere ieri perché teme che la storia dei suoi baci con Dayane possa mettere in crisi il suo fidanzato fuori, e Dayane non l’ha consolata. Al che Tommaso ha deciso di parlare con Adua e dirle il suo pensiero: “Mi dispiace vederti stare male per questa cosa. Se posso darti un consiglio, goditi questa amicizia e non farti usare, perchè Dayane ha provato a farsi una storia con tutti qua dentro e mi sembra che ora stia facendo lo stesso con te“. Adua, nella notte, si è confidata con Dayane e Massimiliano riguardo quello che Tommaso, Stefania e Francesco le hanno detto. “Ma come si fa? Io non riuscirei ad essere così avida e cattiva“. Qui è scoppiato il caos sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Stasera in puntata verrà sicuramente dedicato un momento a quello che è successo in questi ultimi due giorni.