Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi spietato contro Andrea Zelletta: “Vuole fare la vittima”. L’influencer si è sfogato in confessionale dopo aver visto l’ex tronista di Uomini e Donne piangere

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. È finito nel mirino degli autori del programma per qualcosa che è successo la settimana scorsa. L’ex tronista, infatti, è uscito dalla casa un paio di giorni per motivi personali e rientrando ha comunicato ai ragazzi di essere stato in isolamento e di non poter dire il motivo per cui è uscito. Qualcosa però di questo famoso isolamento non tornava, perché parlando con i suoi amici ha rivelato alcune cose che riguardano il mondo di Instagram e del calcio.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Andrea Zelletta in confessionale: “Piange per la nomination”

Questo montaggio mi ha fatto schiattare ⚰️ #GFvip pic.twitter.com/RgcfMRclQ0 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 9, 2020

“Andrea Zelletta è in crisi perché è in nomination. Quando sei in nomination ti trema un po’ la seggiolina, quindi pensi cosa faccio quando sono in nomination? Piangi, amore, tiri fuori il tuo lato più tenero” così Tommaso Zorzi ha commentato il pianto del suo coinquilino di venerdì notte, dopo che gli autori hanno deciso di punirlo con una nomination d’ufficio. “La gente va intenerita, intenerisci, sennò la gente non ti vota. Lui in questo momento ha bisogno di conquistarsi del terreno“.

