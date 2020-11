Un Posto al Sole anticipazioni 9 novembre: incontro particolare per Niko. Dopo la delusione avuta con Leonardo, Serena è pronta a raggiungere Filippo sull’isola per fare pace

Marina e Fabrizio hanno fatto una scoperta incredibile quando sono tornati dalla Sardegna e di certo le cose non sono andate a migliorare nei giorni successivi. I Cantieri sono sul punto di dover davvero dichiarare bancarotta e le rassicurazioni false di Lara, non sono ovviamente servite a salvare la situazione. Marina e Fabrizio devono assolutamente trovare una soluzione a quello che sta succedendo, ma Roberto ha già anticipato che sarebbe successo questo e ha pronta una mossa che li metterà definitivamente K.O.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Serena vuole tornare con Filippo e decide di raggiungerlo a Teneriffe

Serena voleva dichiararsi a Filippo prima della sua partenza ma è stata fermata proprio nel momento in cui stava per uscire di casa: alla sua porta è arrivato Leonardo, arrabbiato con lei per la storia della gravidanza. Leonardo l’ha aggredita verbalmente facendole venire i sensi di colpa per come sono andata le cose tra di loro e per la “mancata” reazione alla perdita del loro bambino. Serena ora però è pronta a raggiungere Filippo a Teneriffe per tornare una volta e per tutte insieme a lui. Ora deve soltanto decidere come presentarsi lì e dire al suo ex marito di non averlo mai dimenticato, di essere ancora innamorata di lui dopo tutto questo tempo.

Niko ha deciso di lasciare lo studio Navarra e rischia di buttare all’aria anni di studio e di sacrifici. Renato ha chiesto aiuto a Franco per farlo tornare sulla retta via, ma Niko sta per fare un incontro sgradito che cambierà le cose.