Il vino è un piacere che possiamo concederci? Può essere davvero positivo per la salute? Scopriamolo

Molto spesso si parla dei benefici del consumo di vino rosso. Ovviamente ci si riferisce ad un consumo limitato ed il motivo della questione è tutto da ricercare nel grande senso di convivialità che questa bevanda riesce a creare, rendendo dei momenti veramente piacevoli. Alcuni però tendono ad evitarlo per paura delle conseguenze negative che potrebbe avere sulla nostra salute. Ma è davvero così? Dobbiamo evitarlo? In realtà, il vino rosso può essere davvero positivo per il nostro organismo, soprattutto per la presenza all’interno di questa bevanda del resveratrolo, un potente antiossidante in grado di ridurre il rischio di contrarre malattie metaboliche e cardiovascolari. A darci conferma è la scienza: una nuova ricerca ha evidenziato come 1 bicchiere di vino rosso al giorno per gli uomini e 1/2 per le donne comporti un’ aspettativa di vita maggiore, allungando perciò la vita! Vediamo di che studio si tratta.

Vino rosso: la ricerca

La ricerca scientifica si è basata sui benefici che il vino rosso apporta per tenere il nostro organismo in salute. Si tratta di due ricercatori dell’istituto Karolinska di Stoccolma che hanno voluto dimostrare le proprietà di questa bevanda. Ad essere esaminato è stato un campione di 67mila persone, adulte ed anziane, di cui sono stati raccolti dati rispetto ai consumi quotidiani di alcool comparandoli con la loro longevità. Ogni volontario è stato monitorato per ben 15 anni ed i dati emersi risultano chiari ai ricercatori. La ricerca scientifica ha rivelato come gli uomini che bevevano un bicchiere di vino rosso al giorno abbiano guadagnato 1,3 anni di vita mentre le donne che consumavano regolarmente mezzo bicchiere di vino rosso al giorno avevano un’aspettativa di vita di un anno e mezzo superiore rispetto a chi non consumava questa bevanda.

Perciò, bere un bicchiere di vino rosso al giorno può allungare la vita, ma sempre seguendo queste indicazioni e consumandolo con moderazione. Gli stessi studiosi hanno infatti confermato come sia importante non eccedere; i benefici si otterranno solo se se ne consuma una quantità moderata. Nel caso in cui si esagerasse, le proprietà benefiche rivelate sparirebbero e le conseguenze sarebbero negative.

Consumare un bicchiere di vino rosso al giorno è salutare per il nostro organismo, la raccomandazione è solo quella di fare attenzione a non eccedere nelle quantità che assumiamo quotidianamente!

