WhatsApp, come inviare la propria posizione ad altri contatti

Su WhatsApp è possibile inviare la propria posizione ad altri contatti condividendo la nostra localizzazione con una o più persone

A volte ci troviamo in giro, magari in un posto nuovo, e ci capita di “perdersi”. In questo caso per venire ritrovati da un amico o un familiare oppure per venire guidati verso un certo luogo può venirci in aiuto WhatsApp. Infatti l’app di messaggistica istantanea permette di inviare la nostra posizione a un contatto. Si tratta di una funzione che disponibile sia su iPhone che su smartphone Android.

In questo modo potremo condividere la nostra localizzazione con altre persone. Il tutto è reso possibile da una funzionalità, chiamata Posizione Attuale. Stiamo parlando di una feature che ci consente la condivisione della nostra localizzazione nel pieno rispetto della privacy. Difatti è protetta dalla crittografia end-to-end, ma non solo. Potremo anche scegliere di stoppare l’invio quando vogliamo ovvero aspettare la scadenza del tempo prefissato. Vediamo dunque come inviare la posizione WhatsApp ad altri contatti.

WhatsApp, come condividere la posizione in chat con altre persone su iPhone e Android