X Factor 2020, verso il terzo live: tutte le assegnazioni

X Factor: tutte le assegnazioni dei giudici per il terzo Live Show. Ecco cosa canteranno i 10 concorrenti rimasti in gara.

Il terzo live di X Factor si sta avvicinando e i concorrenti si preparano a salire nuovamente sul palco. Come ogni lunedì, il Daily delle 19.35 annuncia in anteprima i brani che gli aspiranti cantanti porteranno di fronte al publico. Come durante la seconda prova, anche questa volta è stata data ai concorrenti e ai giudici la possibilità di scegliere con quali pezzi sfidarsi, che siano essi inediti, cover o pezzi già ascoltati durante le fasi di selezione. “Ogni giudice dovrà quindi lavorare con producer e concorrenti – si legge sulla pagina ufficiale del talent – per portare sul palco il brano che meglio descrive il progetto artistico di ciascuno e che più ne esalta le doti vocali e tecniche”.

Curiosi di sapere quali brani sono stati scelti? Andate alla pagina successiva per scoprirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, anticipazioni puntata 10 novembre: Thomas messo alle strette

X Factor 2020, tutte le assegnazioni del terzo live

Ecco i brani scelti dai giudici di X Factor per i loro concorrenti in vista del terzo live:

N.A.I.P: per lui Mika ha deciso di puntare su un inedito . Il giudice ritiene infatti che il pubblico abbia bisogno di conoscerlo per ciò che è veramente. N.A.I.P. porterà dunque un suo brano dal titolo Oh-Oh-Oh .

per lui Mika ha deciso di puntare su un . Il giudice ritiene infatti che il pubblico abbia bisogno di conoscerlo per ciò che è veramente. N.A.I.P. porterà dunque un suo brano dal titolo . Vergo: il brano scelto per il terzo live è stato proposto da lui in persona. Si tratta de La cura di Franco Battiato, un pezzo che secondo Mika potrebbe tirare fuori tutta la sua emotività.

il brano scelto per il terzo live è stato proposto da lui in persona. Si tratta de di Franco Battiato, un pezzo che secondo Mika potrebbe tirare fuori tutta la sua emotività. Santi: per il terzo live, Emma ha deciso che i suoi concorrenti porteranno sul palco i loro inediti. Santi si esibirà con Morrison , perché segue il “filo logico” del suo genere.

per il terzo live, Emma ha deciso che i suoi concorrenti porteranno sul palco i loro inediti. Santi si esibirà con , perché segue il “filo logico” del suo genere. Blind: per lui Emma ha scelto l’inedito Cicatrici , già presentato ai Bootcamp. Il giovane cantante l’ha descritto come il proseguimento della sua storia, dopo Cuore Nero.

per lui Emma ha scelto l’inedito , già presentato ai Bootcamp. Il giovane cantante l’ha descritto come il proseguimento della sua storia, dopo Cuore Nero. Blue Phelix: il suo inedito si chiama Mi ami, è autobiografico ed “esprime al massimo la sua personalità”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Muro di Berlino, quella canzone di David Bowie che contribuì ad abbatterlo

Per scoprire le assegnazioni delle categorie Gruppi ed Under Donne dovremo aspettare il Daily di domani. Continuate a seguirci per saperne di più!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter